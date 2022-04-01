Соль-Илецк, Оренбургская область, , 16:21 — REGNUM В Оренбургской области 2 апреля планируют демонтировать понтонный мост села Покровка на автодороге Покровка — Дивнополье. Мост уберут на период паводка. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Понтонный мост Soliletsk.ru

Демонтаж проводится ежегодного во избежание повреждения сооружения. Мост будет отсутствовать ориентировочно две недели.

После прохождения ледохода для связи с селами левого берега — Покровкой, Ивановкой и Троицком — будет действовать временная лодочная переправа. В сёлах проживают около 700 жителей. Чиновники отчитались о том, что продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты завезены.

Добавим, каждый под риском затопления в регионе находится 44 низководных моста общей протяженностью более 2 км. На сегодняшний, согласно данным интерактивной карты Главного управления дорожного хозяйства региона, закрыто два моста — в Илекском и Новоорском районах.