Зеленский провел телефонный разговор с Макроном
Париж, 1 апреля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Le Parisien.
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Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
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Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, переговорный процесс и важность гарантий безопасности, которые должны быть предоставлены Украине.
«Инициатива Франции по гуманитарным коридорам в Мариуполе должна быть реализована», — заявил президент Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции принял в Елисейском дворце бывшего мэра украинского города Мелитополь.