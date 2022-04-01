Париж, 1 апреля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Le Parisien.

President.gov.ua Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

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Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, переговорный процесс и важность гарантий безопасности, которые должны быть предоставлены Украине.

«Инициатива Франции по гуманитарным коридорам в Мариуполе должна быть реализована», — заявил президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции принял в Елисейском дворце бывшего мэра украинского города Мелитополь.