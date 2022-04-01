Москва, 1 апреля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Предприятиям машиностроительной отрасли Москвы будет оказана поддержка. Об этом 1 апреля заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Речь идёт в том числе о Щербинском лифтостроительном заводе, поддержку которого мэр города анонсировал во время его посещения. По словам Собянина, предприятие будет модернизировано, чтобы оставаться конкурентоспособным и иметь возможность развиваться.

«Предприятию надо помогать оборотными средствами, льготными субсидиями и так далее, поэтому мы, конечно, сегодня обсудим и тоже будем создавать специальную программу в условиях санкций, в условиях нестабильности, в условиях инфляции, чтобы завод нормально работал, выплачивал зарплату», — сказал Собянин.