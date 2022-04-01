Нижний Новгород, 1 апреля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В Нижегородской области 1 апреля начался весенний призыв на военную службу. Всего в регионе планируется призвать около трех тысяч человек, в том числе 700 из Нижнего Новгорода. Об этом 1 апреля сообщили в военном комиссариате региона.

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По данным военного ведомства, призывники будут направлены во все виды и рода войск ВС РФ. Весенняя призывная кампания завершится 15 июля 2022 года.

«Более 200 нижегородцев будет призвано этой весной для службы в элитных воинских частях: около 10 человек – в Президентский полк Федеральной службы охраны, свыше 90 человек будут проходить службу в Преображенском и Семеновском полках, около 100 – в воздушно-десантных и прочих войсках. Около 300 нижегородцев будут служить в войсках Национальной гвардии России, 10 юношей из Нижегородской области будут направлены в научные роты», — цитируют представителя комиссариата нижегородские СМИ.