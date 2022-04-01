Саратов, 1 апреля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В селе Сосновка группа молодых людей совершила противоправные действия в отношении подростка. Соответствующую интернет-публикацию проверяют следственные органы. Представители администрации города Саратова 1 апреля выезжали в школу с целью выяснения всех обстоятельств. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель главы горадминистрации Александр Бурмак.

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По словам сотрудника мэрии, участники конфликта обучаются в одном образовательном учреждении, на учете в отделе полиции не состоят, проживают во внешнеблагополучных семьях. Воспитанием одного из подростков занимаются близкие родственники, так как мать проживает в Санкт-Петербурге. Ранее подростки к административной ответственности не привлекались.

«В настоящее время служебная проверка продолжается. В случае установления вины, должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности. В обстоятельствах самого инцидента разбираются правоохранительные органы», — написал 1 апреля Бурмак.

В местных изданиях появилась информация, что в городе хулиганит целая банда малолетних преступников, которые избивают подростков и терроризируют округу.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Ершове Саратовской области девушка осквернила монумент «Вечного огня».

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