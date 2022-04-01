Ташкент, 1 апреля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 апреля провел совещание по мерам развития массового спорта среди молодежи, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Перед министерством по развитию спорта поставлена задача совместно с молодежными лидерами махаллей охватить в течение года 6 миллионов юношей и девушек массовыми спортивными мероприятиями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с этой целью с 10 апреля в стране будут проводиться массовые спортивные мероприятия на махаллинском (квартальном), районном, областном и республиканском уровнях.

«Для их организации через фонд «молодежной тетради» каждому региону будет выделено до 100 миллионов сумов (один доллар — 11 400 сумов), а также до 1 миллиарда сумов для награждения победителей и призеров», — говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что «лучшие участники будут отобраны в районные и городские, областные и национальные сборные».