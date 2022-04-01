Вашингтон, , 16:11 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена в 2022 году примет в стране большее количество временных иностранных работников. Решение принято для поддержки отечественного бизнеса на фоне дефицита кадров среди граждан США, сообщает 1 апреля The New York Times.

Виза США Sefaratamrica.com

Белого дома одобрил выдачу дополнительно еще 35 тысяч виз H-2B, с помощью которых американские бизнесмены могут нанимать иностранных работников в преддверии летних месяцев.

Рабочая виза H-2B обычно выдается иностранцам, приезжающим в США на сезонные работы, например, для стрижки газонов, уборки гостиничных номеров или обслуживании парков развлечений. Гостиничный бизнес и туризм особенно сильно рассчитывают на иностранцев.

Напомним, что ежегодно США могут выдавать до 33 тысяч виз H-2B сроком действия в шесть месяцев. Однако в этом году служба гражданства и иммиграции США объявила, что выполнила лимит еще в начале марта.