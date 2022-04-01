Пермь, 1 апреля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Перми вынесен приговор по делу об убийстве ребенка 2008 года рождения. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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В убийстве подростка признан 18-летний горожанин. На момент преступления фигуранту было 17 лет.

Установлено, что вечером 23 июня 2021 года злоумышленник на почве неприязненных отношений нанёс ребенку множественные ножевые удары. С места преступления он скрылся, посчитав, что жертва умерла. Мальчик скончался от ран в больнице.

Суд назначил фигуранту головного дела шесть в половиной лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.