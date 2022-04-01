Вашингтон, , 16:32 — REGNUM Американский певец Крис Браун выпустил песню WE (Warm Embrace). Премьера композиции состоялась на всех музыкальных платформах 1 апреля.

Крис Браун Eva Rinaldi

Новый сингл выполнен в классическом для артиста R& B-звучании и рассказывает об отношении Брауна к его возлюбленной. Ожидается, что трек WE (Warm Embrace) войдёт в будущий альбом музыканта.

Напомним, что в настоящее время Крис Браун работает над созданием своей новой пластинки под названием Breezy. Выход одиннадцатого студийного проекта певца запланирован на 2022 год.

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