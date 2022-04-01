История вопроса

Политическая и информационная монополия иностранных вещателей угрожает национальной безопасности России. Ключевое положение в сферах интернет-поиска и агрегации новостей в России занимает «Яндекс», компания с признаками иностранного агента, головное юридическое лицо которой зарегистрировано в Нидерландах. Также «Яндекс» владеет сервисами по агрегации такси, доставки еды, в сфере сделок на рынке недвижимости, розничной торговли и т.д. Работа профильных служб компании регулярно вызывает нарекания как пользователей, так и других участников рынка, которые обвиняют «Яндекс» в стремлении к установлению монопольного положения.