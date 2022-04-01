Москва, 1 апреля 2022, 17:47 — REGNUM Онлайн-сервис «Яндекс. Мессенджер» заблокировал в официальном канале ИА REGNUM заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что депутаты намерены настаивать на отставках чиновников-предателей.
Техподдержка сервиса в очередной раз объясняет удаление публикаций нарушениями правил сообщества или ошибочной блокировкой.
Напомним, «Яндекс. Мессенджер» неоднократно блокировал новости, размещённые в официальном канале ИА REGNUM. Так, были удалены заявления президента РФ Владимира Путина, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, главы Чечни Рамзана Кадырова.
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