Ташкент, , 16:08 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 апреля провел совещание по мерам развития массового спорта среди молодежи. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

«В нашей стране создаются широкие условия для физической культуры. В частности, за последние три года сдано в эксплуатацию 118 спортивных комплексов, в махаллях построено 7 тысяч спортивных площадок», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на сегодня действуют 3,5 тысячи мини-футбольных, 6 тысяч баскетбольных, волейбольных, 663 бадминтонных площадки, более тысячи спортивных залов.

«В каждом районе и центре города созданы «дорожки здоровья» и велосипедные дорожки», — говорится в сообщении.

Президентом Узбекистана, в частности, даны поручения по улучшению спортивной инфраструктуры в махаллях (кварталах), оптимизации стоимости проектов и созданию спортплощадок.