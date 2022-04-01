Джакарта, , 16:08 — REGNUM Правительство Индонезии установило, что Рамадан, знаменующий начало поста, приходится на 3 апреля 2022 года, сообщает Kompas.

Мусульмане в масках во время молитвы. Индонезия (сс) Uda Fiqur

Дату начала поста выбрали на заседании министерства религии Индонезии совместно с рядом исламских общественных организаций.

Длительность месяца Рамадан составляет 30 дней и зависит от лунного календаря.

Как сообщало ИА REGNUM, Малайзия и Индонезия договорились не конкурировать друг с другом в ценах на пальмовое масло.

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