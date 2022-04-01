Москва, 1 апреля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Китай заинтересован в том, чтобы Россия не проиграла в противостоянии с Западом. Об этом 1 апреля заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

По мнению эксперта, это связано с тем, что в Пекине понимают последствия ослабления России. Сразу после этого Запад сконцентрирует все свои усилия на борьбу с Китаем. Поэтому КНР выгодно отвести от себя удар.

«Китай очень не хочет остаться один в этой ситуации. Здесь здравый смысл и пропаганда играет на нас. Китайцы понимают, что если Россия уступит Западу, если Запад нас поборет своими санкциями, то Китаю одному будет не сладко. А Китай сейчас — это основной противник США. Не Россия, а Китай. Поэтому китайцы будут нам помогать, в том числе бескорыстно помогать, с перспективой на 5−10 лет. Но китайцы заинтересованы, чтобы и мы помогали им своими дешевыми сырьевыми ресурсами», — сказал Манкевич.