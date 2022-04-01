Калуга, 1 апреля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. В Калужской области разработан проект регионального плана сохранения уровня занятости населения в условиях действия санкционных мер. В него включены мероприятия по превентивному мониторингу предполагаемых высвобождений, трудоустройству и адаптации высвобождаемых работников. Об этом 1 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты региона Ларису Кулакову.

Антонио Берни. Безработица. 1934

«В настоящее время уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,4%. Количество вакансий, имеющихся в распоряжении службы занятости, составляет 11,9 тыс. единиц. Около 60% заявленных вакансий предназначены для соискателей с высшим и средним профессиональным образованием. Наибольшую потребность в кадрах испытывают отрасли обрабатывающего производства, здравоохранения, строительства и образования», — отметила Лариса Кулакова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти России надеются, что после ухода западных компаний из страны без работы останутся «не миллионы людей, а меньше», подчеркнув, что правительство РФ занимается этим вопросом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.