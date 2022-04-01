Москва, , 16:07 — REGNUM О доверии президенту РФ Владимиру Путину заявили 81% россиян, и это больше, чем на выборах 2018 года, отметила политолог, руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

Соцопрос Cont.ws

Читайте подробнее: ВЦИОМ: Путину доверяют более 80% жителей России

«Устойчивый рост показателей фиксируется с конца февраля. Граждане солидаризируются с властью в рамках защиты интересов страны в условиях недружественной внешней среды и положительно оценивают действия Президента как во внешней политике, так и в рамках социально-экономической политики внутри России», — подчеркнула эксперт.

«Можно ожидать, что эти тренды сохранятся и в дальнейшем, так как события на Украине показали, что Россия сегодня — одна из немногих независимых стран, которая может сама диктовать правила игры, а не следовать установленным», — отметила политолог.