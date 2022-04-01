Берлин, , 16:06 — REGNUM Гражданина Германии Ральфа Г. подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Такое обвинение в середине марта ему выдвинула Генеральная прокуратура ФРГ. Об этом сообщается на сайте ведомства 1 апреля.

Шпион Кремля Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе утверждается, что оснований подозревать мужчину в работе на зарубежную разведку достаточно. По версии ведомства, контакт с российскими спецслужбами при посредничестве различных лиц он установил не позднее октября 2014 года.

В частности, как утверждается, гражданин Германии собирал сведения о резервистах вооружённых сил ФРГ, а также данные, связанные с экономической сферой. В частности, речь идёт о санкционном давлении на Россию и проекте «Северный поток — 2».

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в Польше был задержан испанский гражданин российского происхождения, который прибыл в страну в качестве журналиста. Агентство внутренней безопасности Польши идентифицировало его как «агента ГРУ». Задержанный «собирал информацию и передавал её в Россию».