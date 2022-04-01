Душанбе, , 16:03 — REGNUM Известные киностудии СНГ объединили свои творческие и производственные ресурсы. Об этом сообщили ИА REGNUM в Агентстве кинематографии Узбекистана.

Душанбе Wooddee

Там сообщили, что в Душанбе состоялся IV Совет директоров киностудий стран СНГ и Грузии по сотрудничеству в сфере кинематографии.

«В работе совета приняли участие ведущие киностудии стран СНГ и Грузии, в числе которых представители киноконцерна «Узбекфильм», Агентства кинематографии Республики Узбекистан, ГУ «Точикфилм», Национальной киностудии «Беларусьфильм», AO «Казахфильм» имени Шакена Айманова», АО «Творческо-производственное объединение «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов», «Грузия-Фильм», Национальный Центр Кинематографии Молдовы, киноконцерны «Мосфильм», «Ленфильм» и «Туркменфильм», студия «Лендок» (Санкт-Петербург) и другие», — сообщил собеседник агентства.

Он сообщил, что участники совета единогласно решили создать альянс под рабочим названием «Международное творческое объединение киностудий стран СНГ и Грузии».

«Созданной рабочей группе поручено сформировать устав и структуру объединения, после чего документация в установленном порядке будет согласована с государственными органами управления стран учредителей объединения», — отметил собеседник агентства.