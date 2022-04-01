Тбилиси, 1 апреля, 2022, 19:38 — ИА Регнум. В Тбилиси неизвестные преступники полностью обокрали машину беженцев с Украины, сообщает 31 марта on.ge.

jb Грузинская полиция

По словам хозяйки машины, Елизаветы из города Рубежное Луганской области, из машины украли всё, что ей удалось спасти от бомбёжки и привезти в Тбилиси. Было было украдено оборудование на сумму в $ 6 500, которое она использовала для работы, и даже одежда и обувь четырёхлетнего ребёнка. У машины были украинские номера, и Елизавета не ожидала, что в Грузии могут обокрасть беженцев.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, но полиция не осмотрела машину и не взяла показания. Женщина говорит, что потеряла надежду на помощь и поэтому распространила информацию в социальной сети. Итолько после этого поздно ночью к ней пришла полиция, которая была на месте преступления до шести утра и собирала доказательства.

«Я не знаю, помогут они мне или нет, я потеряла надежду на справедливость, и я уже не верю, что тот, кто это сделал, будет наказан», — написала Елизавета в соцсети.