Манчестер, Великобритания, 1 апреля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. 1 апреля «Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с 27-летним лидером основной команды и полузащитником сборной Португалии Бруну Фернандешом.

Www.sporting.pt Бруну Фернандеш

Новое соглашение рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26. Также в контракт включена опция продление соглашения еще на один год.

Бруну Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 29 января 2020 года после перехода из лиссабонского «Спортинга» за 63 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость атакующего полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.

В текущем сезоне португалец принял участие в 37-ми матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырнадцатью результативными передачами.