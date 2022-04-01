Нур-Султан, , 15:59 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о ратификации соглашения об обмене персональными данными в пределах стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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Документ предусматривает получение сведений из стран СНГ о наличии гражданства, о мигрантах, о выданных иностранцам визах, о недвижимости и о привлечении к уголовной или административной ответственности. Также соглашение упрощает процедуру восстановления утраченных документов.

Ранее член Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Рыскали Абдикеров заявил, что персональные данные не будут передавать третьим лицам, а участники соглашения обязуются принять меры, чтобы к этой информации не получили доступ посторонние. Сенат поддержал ратификацию соглашения 17 марта.

Напомним, в России данное соглашение было ратифицированного в ноябре 2021 года.