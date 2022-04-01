Вашингтон, , 16:27 — REGNUM Американский актёр Оскар Айзек рассказал о продолжительности своего контракта с киностудией Marvel. Соответствующую информацию 1 апреля приводит портал ComicBook.

Оскар Айзек Скриншот видео на YouTube

По словам актёра, он не заключал долгосрочный контракт со студией, поскольку обе стороны решили посмотреть на успех сериала «Лунный рыцарь» на стриминге Disney Plus. Таким образом, участие Айзека в роли Марка Спектора в других проектах от Marvel в настоящее время находится под вопросом.

Напомним, что премьера сериала «Лунный рыцарь» состоялась 30 марта 2022 года. Показ проекта осуществляется эксклюзивно на стриминговой платформе Disney Plus.

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