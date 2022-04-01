Чебоксары, 1 апреля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» обновлена смета текущих расходов на второй квартал. Сведения приводит государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

АСВ определилась с текущими расходами (затратами) на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении «Чувашкредитпромбанка» на период с 1 апреля по 30 июня 2022 года. Затраты оцениваются в 9 509,4 тыс. рублей.

Более половины средств, 5631,6 тыс. рублей, предусмотрено на административно-хозяйственные нужды. Из них 3 590,1 тыс. рублей планируется потратить на бухгалтерское сопровождение, работу с активами банка и сопровождение программного обеспечения.

Траты на содержание аппарата могут составить 3 877,8 тыс. рублей, в том числе 2 989,5 тыс. рублей направят на выплату заработной платы, компенсацию расходов работникам и служебные командировки.

Как сообщало ИА REGNUM, АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» признан банкротом в феврале 2020 года. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего назначено на 25 июля 2022 года.