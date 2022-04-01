На конкурсное производство «Чувашкредитпромбанка» выделят 9,5 млн рублей
Чебоксары, 1 апреля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» обновлена смета текущих расходов на второй квартал. Сведения приводит государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
АСВ определилась с текущими расходами (затратами) на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении «Чувашкредитпромбанка» на период с 1 апреля по 30 июня 2022 года. Затраты оцениваются в 9 509,4 тыс. рублей.
Более половины средств, 5631,6 тыс. рублей, предусмотрено на административно-хозяйственные нужды. Из них 3 590,1 тыс. рублей планируется потратить на бухгалтерское сопровождение, работу с активами банка и сопровождение программного обеспечения.
Траты на содержание аппарата могут составить 3 877,8 тыс. рублей, в том числе 2 989,5 тыс. рублей направят на выплату заработной платы, компенсацию расходов работникам и служебные командировки.
Как сообщало ИА REGNUM, АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» признан банкротом в феврале 2020 года. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего назначено на 25 июля 2022 года.