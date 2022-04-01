Москва, 1 апреля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Россия экспортирует в Китай преимущественно сырьё и это является одной из главных проблем в торговых отношениях между странами. Об этом 1 апреля заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Робот

По словам главы РАСПП, России следует расширить спектр конкурентоспособной продукции для экспорта в Китай.

«Мы готовы взаимодействовать с Китаем. Но в основном мы продаем необработанный рапс, необработанное зерно, лес. В этом проблема. Я считаю, что это основная наша проблема, что у нас не так много конкурентоспособных продуктов, чтобы продавать их в Китай», — сказал Манкевич.