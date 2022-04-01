Лондон, , 15:54 — REGNUM 40-летний испанский специалист и главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета признан лучшим тренером месяца в Английской Премьер-лиге 2021/22 по итогам марта. Об этом сообщили на официальном сайте лиги.

ФК «Арсенал»

Под руководством Артеты «Арсенал» одержал три победы в четырех матчах с «Уотфордом» (3:2), «Лестером» (2:0) и «Астон Виллой» (1:0) и потерпел одно поражение от «Ливерпуля» (0:2).

По итогам мартовских матчей «Арсенал», набрав 54 очка, поднялся на четвертое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. Пятое место, уже не дающее права участвовать в Лиге Чемпионов УЕФА, занимает лондонский «Тоттенхэм», отстающий от «канониров» на три очка. При этом у «Арсенала» имеется матч в запасе.