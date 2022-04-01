Москва, , 15:54 — REGNUM Сегодня, 1 апреля, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже подрастает на 0,16%, до 83,35 рубля. Евро прибавляет эфемерные 0,04%, торгуясь по 92,54 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Хотя обе основных валюты торгуются к рублю ниже, чем 31 марта в то же время, энтузиазм валютных спекулянтов по отношению к рублю угасает.

ЦБ РФ, видимо, сочтя первый стресс преодоленным, начинает снижать ограничительные меры, в частности, смягчив ограничения на валютные переводы за границу для частных лиц.

Не удивительно, что эта мера принята первой — у всех чиновников за границей живут родные или хорошие друзья, надо же как-то переводить им деньги на безбедное существование. Да и налоги за свою недвижимость надо платить.

Тема перевода платежей за газ в рублях рынком уже отыграна, понятно, что перевод если и станет реальностью, но не сегодня.

К тому же и рост на сырьевых рынках потихоньку захлебывается. Так что пока, видимо, рубль продолжит торговаться в коридоре 80−90 рублей за доллар и 90−100 за евро», — считает эксперт.

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