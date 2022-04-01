Сеул, 1 апреля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Продажи автомобилей в Южной Корее упали на 10% в марте 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на отраслевые данные.

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Пять южнокорейских автопроизводителей (Hyundai, Kia, GM Korea, Renault Samsung и SsangYong) продали в марте 608 398 автомобилей по сравнению с 676 476 автомобилями, проданными за аналогичный период в 2021 году. Снижение продаж обусловлено перебоями поставок чипов.

Продаж на внутреннем рынке упали на 21%, до 111 124 автомобилей, а продажи за рубежом — на 7,1%, до 497 274 автомобилей.

С января по март 2022 года общий объем продаж пяти автокомпаний Южной Кореи сократился на 6,3%, до 1,7 миллиона единиц.