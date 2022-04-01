Пекин, , 15:51 — REGNUM Китай и страны Евросоюза должны стать стабилизирующим фактором в нынешней неустойчивой мировой ситуации. Об этом 1 апреля в ходе выступления саммите Евросоюз — Китай, который проходит в режиме видеоконференции, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Китай и Европа должны предоставить стабилизирующие факторы в шаткой мировой обстановке», — подчеркнул китайский лидер.

В Пекине надеются, что Европейский союз будет придерживаться независимой позиции по отношению к КНР.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что для выхода из ситуации, сложившейся на Украине, Евросоюз будет сохранять пространство для диалога с Китаем. По его словам, лидеры стран-членов ЕС едины в этой позиции.

Драги добавил, то в Евросоюзе рассчитывают, что Пекину удастся уговорить «воздержаться от поддержки Москвы и увеличить усилия для достижения мира».