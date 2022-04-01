Балаковский район, Саратовская область, , 16:04 — REGNUM В Балаковском районе Саратовской области легковой автомобиль столкнулся с опорой электропередач. От полученных травм на месте скончались мужчина и женщина, сообщает региональная прокуратура.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла 1 апреля в 07:53 (местное время) на участке автодороги Балаково — Натальино. Легковой автомобиль столкнулся с опорой электропередач. В результате скончались на месте 34-летний водитель и 39-летняя пассажирка.

Прокуратура организовала проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, на автодороге Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» 31 марта столкнулись пять автомобилей, один человек погиб.

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