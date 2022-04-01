Бишкек, , 15:50 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров заложил «капсулу времени» на территории, с которой началось строительство железной дороги «Балыкчы – Кочкор» протяженностью 63 километра. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 31 марта.

Железная дорога Pixabay.com

«После распада Советского Союза в Киргизии не было проложено ни одного километра новой железной дороги. Поэтому поздравляю всех киргизстанцев со вступлением в новый этап развития железнодорожной отрасли в нашей стране», — заявил он на церемонии.

В настоящее время завершена укладка первых 500 метров железнодорожной линии. Госпредприятие «Кыргыз темир жолу» («Киргизские железные дороги») обещает проложить порядка 5 километров путей до конца года.

Завершить строительство и ввести в эксплуатацию новую железную дорогу планируют не позднее 2030 года.

Отметим, что постройка железной дороги «Балыкчы – Кочкор» позволит создать наименее затратный путь для доставки угля с месторождения «Кара-Кече» для обеспечения жителей и ТЭЦ столицы Киргизии в осенне-зимний период.