Москва, , 15:48 — REGNUM Решение смягчить ограничения на переводы средств в валюте для частных лиц отражает оценку Центробанком РФ текущей ситуации, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Доллары 401(K) 2012

«По мере того, как курс российской валюты возвращается к тем уровням, на которых она торговалась до начала специальной военной операции, паника утихает, представляется, что положение уже не критическое и можно ослабить стабилизационные меры.

Но представляется, что эта спешка излишня. Надо напомнить, что стабилизация курса рубля достигнута благодаря тому, что иностранные инвесторы лишены возможности продавать свои российские активы и покупать валюту.

Необеспеченные продажи по рублю запрещены, ставка ЦБ поднята до 20%, а комиссии за покупку долларов у брокеров поднята до 12%. Пока не отменены все эти меры, говорить о том, что рубль стабилизирован, рано», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России принял решение смягчить ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц. Теперь можно будет перевести со своего банковского счета за границу не более $10 тыс.

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