Казань, 1 апреля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» включился в борьбу за 21-летнего флангового нападающего казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвичу Кварацхелию, выступающего до конца текущего сезона за «Динамо» Батуми.

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

Как сообщает издание Area Napoli, «Арсенал» составит конкуренцию итальянскому футбольному клубу «Наполи» в борьбе за Кварацхелию.

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами и получил шесть желтых карточек.

Кварацхелия выступает за «Рубин» с 6 июля 2019 года после перехода из «Рустави» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость грузинского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.