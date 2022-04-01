Каргаполье, Курганская область, , 15:47 — REGNUM В Курганской области проверят сообщение об аварийном состоянии моста в деревне Суханово Каргапольского района, через который дети добираются в школу. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

На мосту в деревне Суханово Каргапольского района Onf.ru

Жители деревни Суханово обратились в Народный фронт в Курганской области с просьбой помочь решить вопрос с аварийным мостом. Детям приходится идти до школы два километра. Школьный автобус возит их только до моста, а дальше они идут пешком, так как мост не может выдержать загруженную машину. Некоторые жители деревни рискуют проехать по мосту на легковых автомобилях, ведь это единственный способ выехать из деревни во все направления, сообщает пресс-служба ОНФ по Курганской области.

Мост находится в аварийном состоянии с 2013 года, жалуются жители деревни. По мнению водителя школьного автобуса Владимира, деревне мост не нужен вообще. Течения в старице реки Миасс, которую приходится преодолевать по мосту, почти нет.

«Можно просто положить три большие трубы, засыпать их грунтом, закатать в асфальт, и мы забудем про этот мост. А иначе лет через десять опять возникнет эта проблема», — считает Владимир.

.Следственными органами СУ СКР по Курганской области организована проверка ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, курганский перевозчик отказался от автобусного маршрута из деревни Плоская в Шадринск. Люди остались без возможности добраться до магазинов и больниц на общественном транспорте.

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