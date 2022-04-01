Донецк, 1 апреля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять ракет из БМ-21 «Град». Об этом 1 апреля сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

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Отмечается, что обстрел производился в 14:45 мск из населенного пункта Новомихайловка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 апреля украинские боевики выпустили пять снарядов калибра 122 мм по Донецку.

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