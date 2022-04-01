Кишинёв, 1 апреля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В Молдавии участились случаи природных пожаров. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) республики.

74.mchs.gov.ru Тушение пожара

«По данным ГИЧС, за последние сутки пожарные ликвидировали 210 очагов засохшей растительности, уничтожив 1190 га земли. С начала года зарегистрировано более 6000 мероприятий по ликвидации очагов возгорания сухой травы, в результате которых огнём было охвачено 43 730 га земель», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, накануне спасатели потушили большой травяной пожар, который охватил 100 га. На тушение ушло более четырёх часов.

В ГИЧС призывают население не поджигать траву и мусор. В условиях засухи и сильного ветра маленькие очаги быстро разрастаются до больших размеров.