Воронеж, , 15:45 — REGNUM Воронежский суд удовлетворил иск прокурора региона к бывшему заместителю начальника регионального управления ГИБДД о взыскании с него неподтвержденного законными доходами имущества на сумму более 50 млн рублей. Решение принято 1 апреля, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск к бывшему заместителю начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, был подан прокурором области. Речь идёт о 31 объекте недвижимости стоимостью более 63 млн рублей, которые находились в собственности родителей бывшего замглавы УГИБДД.

«У них отсутствовали необходимые денежные средства на приобретение данных объектов недвижимости. Имеющиеся доходы исключали возможность совершения за их счет указанных сделок», — уточнил представитель прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, сам бывший высокопоставленный гаишник лично участвовал в заключении семи сделок на общую сумму 23 млн 300 тысяч рублей — на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери.

Поскольку бывший полицейский не смог подтвердить законные доходы, на которые было приобретено спорное имущество, оно подлежит обращению в доход Российской Федерации. 1 апреля Советский районный суд удовлетворил иск прокурора области об обращении в доход государства 22 объектов на сумму более 50 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года прокуратура обнаружила у теперь уже бывшего замначальника УГИБДД Игоря Качкина более 30 объектов недвижимости. Доходы на приобретение девяти объектов семья сумела доказать, однако появление 22 квартир объяснить не удалось. Сам Качкин был уволен из органов внутренних дел в августе 2021 года. Он является фигурантом трёх уголовных дел.

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