Москва, 1 апреля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Ввиду того, что технология блокчейн уже предусмотрена российским законом «о цифровой экономике», понятие «майнинг» должно быть закреплено в нашей стране юридически. Такое мнение 31 марта высказал зампред совета торгово-промышленной и инвестиционной политики Торгово-промышленной палаты РФ, директор Центра компетенций цифровой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Безделов.

МВД РФ Аппаратура для майнинга

«В 2017-м году был принят закон «о цифровой экономике», были подписаны указы президента и распоряжения правительства, где одной из девяти технологий называется технология блокчейн. Мне не очень понятно, почему технология уже находится в законодательной плоскости, а её производные (майнинг) — нет. Именно майнинг, на мой взгляд, де-факто уже находится в законодательной плоскости», — сказал Безделов в ходе круглого стола в Общественной палате (ОП) РФ, его слова приводит агентство «РАПСИ».

Также эксперт уточнил, что существует федеральный закон «о цифровых финансовых активах» и потому в России, по его мнению, «осталось поставить точку, и именно слово «майнинг» внести в законодательство».

Кроме того, Безделов отметил, что, как он считает, будет способствовать стабилизации неспокойной обстановки среди тех, кто осуществляет этот вид деятельности, и добавил, что занимающиеся «майнингом» все еще опасаются уголовного преследования.

«А вдруг придут и задним числом скажут «фас»? И в общем-то абсолютно нормальную деятельность назовут уголовной из-за того, что был принят закон», — пояснил он.

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