Москва, 1 апреля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В силу своих масштабов китайский рынок способен принять весь российский экспорт. Об этом 1 апреля заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

Однако закупать российские товары Китай будет только в случае, если они смогут конкурировать с местными.

«Я думаю, весь экспорт из России китайский рынок готов принять. Главное, чтобы у нас был этот экспорт, чтобы мы создавали конкурентоспособные товары. Чтобы это было не только сырье, а сырье с добавленной стоимостью», — сказал Манкевич.