Ярославль, , 15:51 — REGNUM Ярославцы пожаловались на оставленный после съёмок на набережной Волги искусственный снег. Пост неравнодушные жители опубликовали во «ВКонтакте».

Искусственный снег, оставленный на набережной Волги в Ярославле Vk.com/yar_ecomobile

"Сегодня, 01 апреля 2022 года, пространство вокруг беседки у Флотского спуска и вдоль Воздвиженского моста устелено маленькими кусочками полиэтилена и ещё какого-то материала, похожего то ли на пенопласт, то ли на вату. Вчера там снимали кино, к сожалению, я не знаю, какая киностудия, но надеюсь, что зная дату и место можно это вычислить, и, по всей видимости, использовали эти материалы как искусственный снег. Страшно подумать, какое количество кусочков во время съёмки улетело в Волгу и разлетелось по земле, но ещё страшнее, что материал не убрали и он до сих пор продолжает разлетаться», — отметили в посте жители.

В заключение ярославцы подчеркнули, что такое поведение «недопустимо» и «на это нельзя закрывать глаза». Ярославль с советского времени традиционно является местом съемок кино. Здесь снимались такие фильмы как «Афоня», «Большая перемена». В настоящее время съемки современных фильмов и сериалов идут постоянно.