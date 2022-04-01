Ульяновск, 1 апреля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Ульяновской области спасатели вторые сутки подряд предупреждают об ухудшении погодных условий. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

В ведомстве отмечают, что в Ульяновской области объявляется «жёлтый» уровень опасности (стихия потенциально опасна). Связано это с ожидаемыми ночью и утром 2 апреля сильными осадками в виде мокрого снега и дождя, а также гололедицы.

Ранее в мэрии Ульяновска предупредили, что с учётом потепления выходить на водоёмы стало опасно для жизни: часть Свияги уже освободилась ото льда, оставшийся лёд стал рыхлым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели предупредили о «жёлтом» уровне опасности из-за сильных осадков (мокрый снег и дождь).