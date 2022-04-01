Лондон, 1 апреля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. 28-летний центрфорвард лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Харри Кейн признан лучшим игроком Английской Премьер-лиги 2021/22 по итогам марта. Об этом сообщили на официальном сайте лиги.

Кирилл Венедиктов Харри Кейн

По количеству наград лучшему игроку месяца в АПЛ Кейн сравнялся с экс-нападающим «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро, который в декабре прошлого года объявил о завершении карьеры футболиста.

В марте Харри Кейн принял участие в четырех матчах Английской Премьер-лиги 2021/22 с «Эвертоном», «Манчестер Юнайтед», «Брайтоном» и «Вест Хэмом», в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Харри Кейна планирует в грядущее летнее трансферное окно подписать «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость английского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.