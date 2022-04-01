Москва, , 15:42 — REGNUM Ограничения на движение капитала, введенные Центробанком РФ после начала спецоперации России на Украине и объявления жестких антироссийских санкций, продемонстрировали свою действенность, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

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«Меры ЦБ РФ (вкупе с другими мерами) позволили прекратить панику на валютном рынке, и рубль смог в значительной степени восстановить свои позиции.

На этом фоне регулятор, судя по всему, посчитал возможным начать постепенно смягчать ограничения.

Отметим, что ранее был установлен лимит на вывоз наличной валюты из страны в $10 тыс., и увеличение лимита на зарубежные переводы до этого же уровня выглядит логичным.

На данный момент не стоит ожидать какого-то значимого влияния данной новости на банковскую сферу, надо ждать дальнейших послаблений ЦБ РФ», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанка РФ разрешил физическим лицам переводить за рубеж до $10 тысяч в месяц.

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