Астрахань, 1 апреля 2022, 15:41 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 10 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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1 апреля выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 114 тыс. 750 положительных результатов исследования.
За весь период наблюдения 110 тыс. 423 человека выписаны после курса лечения, в том числе 59 — за последние сутки.
За весь период скончались 2959 человек. Подтверждено три новых летальных случая.