Ростов-на-Дону, , 15:40 — REGNUM В Ростовской области на 94-м году ушла из жизни легенда донского края и гордость страны, Герой Социалистического Труда, почётный гражданин Ростовской области Нина Переверзева. Об этом 1 апреля сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Передовик советского сельского хозяйства Нина Васильевна Переверзева Donland. ru

«Ушла из жизни Нина Васильевна Переверзева, большая труженица, почетный гражданин Ростовской области, Герой Социалистического Труда. Не раз встречался с Ниной Васильевной, всегда был рад общению с ней. Выражаю глубокие соболезнования родным», — написал глава региона в телеграм-канале.

В 1945 году Нина Васильевна впервые села за штурвал комбайна в колхозе «Путь Ленина». В середине 70-х Переверзева создала первую женскую бригаду комбайнеров, которая за короткий смогла стать лучшей в стране.

Легендарный хлебороб Нина Переверзева жила в селе Летник Песчанокопского района. Среди наград Нины Переверзевой — «Золотая Звезда Героя Социалистического Труда», ордена Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного знамени, медали за трудовую доблесть и трудовое отличие.