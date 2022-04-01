В Ростовской области ушла из жизни передовик советского сельского хозяйства
Ростов-на-Дону, 1 апреля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Ростовской области на 94-м году ушла из жизни легенда донского края и гордость страны, Герой Социалистического Труда, почётный гражданин Ростовской области Нина Переверзева. Об этом 1 апреля сообщил донской губернатор Василий Голубев.
«Ушла из жизни Нина Васильевна Переверзева, большая труженица, почетный гражданин Ростовской области, Герой Социалистического Труда. Не раз встречался с Ниной Васильевной, всегда был рад общению с ней. Выражаю глубокие соболезнования родным», — написал глава региона в телеграм-канале.
В 1945 году Нина Васильевна впервые села за штурвал комбайна в колхозе «Путь Ленина». В середине 70-х Переверзева создала первую женскую бригаду комбайнеров, которая за короткий смогла стать лучшей в стране.
Легендарный хлебороб Нина Переверзева жила в селе Летник Песчанокопского района. Среди наград Нины Переверзевой — «Золотая Звезда Героя Социалистического Труда», ордена Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного знамени, медали за трудовую доблесть и трудовое отличие.