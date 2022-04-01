Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Российская оперная певица Анна Нетребко выступит на предстоящем фестивале «Звёзды белых ночей» в Санкт-Петербурге. Об этом 1 апреля пишет информационное агенство «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Мариинского театра.

Анна Нетребко на сцене Государственного Кремлевского дворца Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Известно, что афиша Мариинского театра по-прежнему формируется, однако выступление Нетребко в рамках предстоящего фестиваля уже подтверждено. Проведение «Звёзд белых ночей» в 2022 году запланировано на период с мая по июль.

Ранее Анна Нетребко объявила о том, что вернётся к выступлениям на сцене в конце мая 2022 года. По словам певицы, первые концерты после «перерыва» пройдут в Европе.

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