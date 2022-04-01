Самара, , 15:44 — REGNUM Сотрудника департамента лесного хозяйства Самарской области и лесничего обвинили в получении взятки. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Незаконно срубленная древесина Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства

Сообщается, что осенью прошлого года министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона заключило договор купли-продажи с фирмой. Предметом данного договора явилась древесина, которая была получена после изъятия земельных участков для государственных нужд, в связи с обеспечением возведения обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Согласно условиям соглашения, покупатель обязался вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней после заключения договора, иначе ему нужно было выплачивать продавцу неустойку за каждый день просрочки.

По версии следствия, в ноябре 2021 года руководитель фирмы покупателя, поняв, что не сможет вывезти древесину в установленный срок, обратился к знакомому лесничему и предложил передать сто тысяч рублей.

«Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за не составление следующих документов: акта обследования земельного участка, на котором складировалась древесина и расчета неустойки. На указанное предложение последний ответил согласием и предложил второму обвиняемому часть указанных денежных средств в размере 50 тысяч рублей за оказание содействия в решении данного вопроса», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в декабре прошлого года после получения денег обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Самарской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

По данным фактам в отношении руководителя управления охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и лесничего ГКУ Самарской области «Самарские лесничества» было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки.

Материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области экс-сотрудника ГИБДД осудили за получение взятки.