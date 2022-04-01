Вольский район, Саратовская область, 1 апреля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Вечером 31 марта на автомобильной дороге в районе Саратовской ГЭС произошла дорожная авария с участием пяти автомобилей. По факту ДТП организована проверка, сообщает региональная прокуратура.

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На автодороге Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» 31 марта в 17:12 (местное время) столкнулись пять автомобилей.

Установлено, что водитель автомобиля «Тойота-Корола» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где в дальнейшем столкнулся с другими машинами.

В результате ДТП пострадали водители трех автомобилей. Их госпитализировали в медучреждение, один пассажир погиб.

ИА REGNUM напоминает, 17 февраля на автотрассе примерно в 13 км от поселка Екатериновка сгорел автомобиль скорой медицинской помощи, принадлежащий местной районной больнице.

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