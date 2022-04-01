Путин обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней безопасности России
Москва, 1 апреля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Президент РоссииВладимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совбеза по вопросам внутренней безопасности, передаёт 1 апреля пресс-служба Кремля.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
«В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности», — заявил Путин.
Было предоставлено слово докладчику — главе МВД Владимиру Колокольцеву.