Санкт-Петербург, , 15:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге закрылось генеральное консульство Бельгии, сообщает 1 апреля издание «Фонтанка». Якобы, причиной такого решения стали соображения экономии.

Бельгия

Генконсульство занимало здание на набережной реки Мойки, 42 А. Как сообщили сотрудники, решение закрыть консульство было принято соответствующим руководством еще в декабре 2021 года, до начала событий на Украине.

«Министерство нас закрыло. По бюджетным соображениям», — рассказал сотрудник диппредставительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 21 российский дипломат из Бельгии был выслан по обвинению в шпионаже или угрозе национальной безопасности. При этом глава МИД королевства Софи Вильме выразила надежду на то, что Россия оставит бельгийскому посольству в Москве возможность продолжать работу. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылка из Бельгии 21 российского дипломата не останется без ответа. Она добавила, что данное решение воспринимается как целенаправленный удар по основам дипломатических отношений с Россией.

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