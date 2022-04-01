Барселона, Испания, , 15:35 — REGNUM Как сообщает испанское издание El Chiringuito, руководство каталонской «Барселоны» не готово предложить 24-летнему французскому фланговому нападающему Усману Дембеле контракт, по которому футболист смог бы получать больше 8 миллионов евро за сезон.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

На данный момент «сине-гранатовые» сконцентрированы на продлении контракта с 17-летним воспитанником клуба Гави и на подписании нападающего «Лидс Юнайтед» и сборной Бразилии Рафиньи.

В текущем сезоне Усман Дембеле сыграл в двенадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Атлетика» из Бильбао и девятью результативными передачами.

За «Барселону» Дембеле выступает с 25 августа 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро. Текущее соглашение нападающего с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2022 года.